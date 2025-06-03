TikTok заблокировал хэштег #skinnytok, связанный с экстремальными методами похудения

Социальная сеть TikTok заблокировала популярный хэштег #skinnytok, связанный с распространением контента, пропагандирующего экстремальные и опасные методы похудения, пишет газета Politico.

Отмечается, что это произошло после давления со стороны европейских властей и критики за продвижение нездоровых практик среди молодежи.

Хэштег #skinnytok использовался для публикаций видео, в которых девушки демонстрировали способы быстрого и зачастую опасного снижения веса.

Рост популярности таких роликов вызвал озабоченность у Европейской комиссии (ЕК) и французского регулятора вещания Arcom, которые подчеркнули необходимость защиты здоровья молодых пользователей.

Представитель TikTok Паоло Ганино заявил, что этот хэштег стал ассоциироваться с контентом, несущим угрозу психическому и физическому здоровью.

В рамках борьбы с опасным контентом платформа перенаправляет пользователей, ищущих #skinnytok, на страницы с информацией о психологической поддержке и здоровье.

Министр цифровых технологий Франции Клара Шаппаз охарактеризовала блокировку такого контента как «коллективную победу» в борьбе с опасными трендами и пообещала продолжить работу по ограничению доступа детей к социальным сетям. Среди мер — введение минимального возраста регистрации с 15 лет.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере заявил о намерении повысить минимальный возраст для использования соцсетей до 15 лет, чтобы защитить подрастающее поколение от вредного контента.

В стране сейчас действует возрастной порог в 13 лет, однако исследования показывают, что более половины детей 9-11 лет продолжают активно пользоваться социальными платформами.

Ранее психолог Инна Макарова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предупредила об опасности мема Tralalero Tralala для детей.