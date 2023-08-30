Тимати и Пинский придумали название для новой сети пиццерий

Сеть пиццерий, которую будут развивать рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский, будет называться Doмиnо Pizza. Об этом они заявили на презентации.

22 августа Тимати заявил, что готов приобрести активы Domino`s Pizza в России. Ранее компания сообщила, что прекращает попытки продать свой российский бизнес и инициирует процедуру банкротства.

Профильный журнал Shoper`s предположил, что Тимати и Пинский, возможно, объединят под новым брендом несколько субфранчайзи Domino`s.

Первое заведение Doмиnо Pizza открылось сегодня в Москве на Ходынском бульваре.