Тимати словами из своей песни затролил СБУ за объявление его в розыск

Российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, отреагировал на объявление его в розыск службой безопасности Украины (СБУ), предложив искать его в клубе.

СБУ объявила российского артиста Тимура Юнусова в розыск. Его данные были внесены в базу данных украинских спецслужб 1 июля.

«СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», — написал рэпер в сторис на своей странице в запрещенной в России соцсети.

Цитата отсылает к треку Тимати под названием "В клубе", созданного в середине "нулевых" годов.

В июне Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула Тимати заочное обвинение по статье о нарушении порядка въезда. Ему инкриминируется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также артист был включен в базу данных объявленного в России экстремистским сайта "Миротворец".