Time: подозреваемый в покушении на Трампа Раут бомжевал в Киеве

Подозреваемый в покушении во Флориде на кандидата в президенты США миллиардера Дональда Трампа Райан Уэсли Раут останавливался в казармах украинских военных частей, когда приезжал в Киев, пишет журнал Time со ссылкой на источники.

Как приводится в материале издания, Раут, по сути, был бездомным. Как отмечают журналисты, мужчина часто и довольно эксцентрично себя вел, когда появлялся в центре Киева.

«Раут был по сути бездомным в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — говорится в публикации.

В минувшие выходные у гольф-клуба во Флориде произошла вторая попытка покушения на миллиардера Дональда Трампа. Прятавшийся в кустах мужчина намеревался выстрелить в политика, но решил в последний момент передумать и ретировался, бросив автомат АК-47 с оптическим прицелом. При попытке скрыться на автомобиле он был задержан силовиками Секретной службы. Первое покушение на кандидата в президенты США произошло 13 июля в штате Пенсильвания.