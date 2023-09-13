Тимур Родригез рассказал о своем отношении к разрыву с женой

Напомним, что еще в мае этого года артист, вместе со своей женой, отметил пятнадцатилетие со дня свадьбы.

Как пишет издание «Утро.ру», Родригез считается не только выдающимся артистом, но и порядочным семьянином. Несмотря на то, что жена подарила ему двоих детей, пара все же решила расстаться. Об этом шоумен написал на своей странице в социальных сетях.

Фанаты, конечно, остались в недоумении. Ведь еще недавно он публиковал записи, в которых искренне признавался в любви к своей жене, Анне Девочкиной. Но жизнь распорядилась иначе, и теперь пара не отметит 16-ю годовщину свадьбы.

Несмотря на это, у них подрастают двое детей, а отношения между бывшими супругами остаются ровными. По крайней мере, так сказал сам Тимур Родригез. Хотя такое заявление не смогло предотвратить волну негативных комментариев.