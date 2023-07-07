Тимур Родригез вызвал Филиппа Киркорова на баттл экстравагантных нарядов

Артист вырядился в африканский костюм и надел на себя множество различных аксессуаров, напоминающих цветы. В руке, которая была обвешана браслетами, Родригез держал посох, украшенный витражным узором. Он не мог не заметить, что подобные яркие костюмы часто примеряет на себя известный российский певец. Поэтому Тимур Родригез шутливо написал о том, что отныне он – «номер один» в эпатажности.

Напомним, что еще в прошлом году Киркоров решился на пластическую операцию своей фигуры. Он больше не мог на нее смотреть, поэтому была сделана липосакция и коррекция тела. А для раскачки ягодиц и плеч звезда занималась фитнесом и выполняла различные упражнения.