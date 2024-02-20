Тина Канделаки обратилась к россиянам острой фразой Егора Летова

Ведущая Тина Канделаки высказалась о солисте группы «Гражданская оборона», собрав в Сети почти 28 тысяч просмотров. Звезда не стала скрывать своего истинного отношения к легендарному рок-музыканту, сообщает портал «Дни.ру» .

За творчеством Егора Летова следили миллионы. Талантливый музыкант, исполнивший легендарный хит «Все идет по плану», умер в 2008 году от сердечного приступа. Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки считает, что творчество Летова до сих пор актуально. Ведь именно он стал «патриархом русского панк-рока».

«Глядя на наше сегодня, он мог бы повторить свою легендарную фразу: «Винтовка — это праздник. Все летит в .....». И вслед за ним это повторили бы миллионы. Это то, что не объяснишь иностранцу, то, что не поймет переводчик с русского на какой угодно язык. Россия.», – подчеркнула Тина Канделаки.

Очевидно, что слова ведущей зацепили очень многих людей, ведь обращение звезды посмотрели 28 тысяч человек. Некоторые также поддержали пост Канделаки комментарием о Летове. Многие согласились, что в 2008-м году не стало настоящей российской легенды.

Ранее сообщалось, что Канделаки перезапустила «Фабрику звезд» на российском канале.