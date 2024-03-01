Тиньков закроет благотворительный фонд из-за получения статуса иноагента

Российский бизнесмен Олег Тиньков* сообщил о закрытии своего благотворительного фонда «семьи Тиньковых» после получения статуса иноагента. Данный фонд работал на протяжении 3 лет, планируется, что его работа будет приостановлена 1 июня, сообщает издание «Коммерсантъ» .

В своих социальных сетях предприниматель сообщил о том, что его семья вынуждена закрыть фонд и выйти из состава «Фонда Борьбы с Лейкемией» для сохранения фонда.

Представители организации в пресс-релизе заявили, что с момента признания Тинькова* иноагентом, работа фонда на территории РФ продолжаться не может. Они подчеркнули, что организация выполнит взятые на себя обязательства и закончит обучение нанятых специалистов, запланированных на ближайшие 2 месяца, но с 1 июня деятельность фонда будет приостановлена.

* – признан иноагентом в РФ