Тишина в эфире: Свердловская область останется без ТВ и радио

Свердловская область готовится к масштабным профилактическим работам на сетях телерадиовещания, которые пройдут с 21 по 24 июля. От этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

В эти дни жители региона могут столкнуться с перебоями в работе телеканалов и радиостанций.

Так, 21 июля с 8:00 до 17:00 вещание будет прерываться в Екатеринбурге. 22 июля эфир пропадет в Азанке и Асбесте . 24 июля возможны проблемы с приемом сигнала в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Бисерти.

Специалисты объясняют, что работы необходимы для модернизации оборудования и обеспечения стабильного вещания в будущем. Перерывы в трансляции будут носить кратковременный характер, но в указанные промежутки времени прием сигнала может быть полностью невозможен.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Дамаску во время прямого эфира на ТВ.