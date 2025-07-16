Израиль нанес удар по Дамаску во время прямого эфира на ТВ

Израильские военные нанесли удар по штабу сирийской армии в Дамаске в момент прямого телеэфира местного канала. В городе зафиксировали несколько мощных взрывов, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Авиаудар пришелся на центральный район Дамаска, где расположены ключевые военные объекты. Камеры сирийского телевидения, ведшие прямой репортаж, зафиксировали момент взрыва и последовавшую панику. По предварительным данным, жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации персонала. Ведущая сильно испугалась, пригнулась и моментально покинула кадр.

Атака произошла на фоне эскалации напряженности в южных районах Сирии. В провинции Эс-Сувейда уже неделю продолжаются столкновения между друзскими ополченцами, бедуинскими племенами и правительственными войсками. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары направлены на защиту друзского меньшинства, исторически связанного с Израилем.

Военные отмечают, что это уже пятый случай израильских авиаударов по сирийской территории за последний месяц. Дамаск традиционно обвиняет Тель-Авив в нарушении международного права, тогда как Израиль объясняет свои действия необходимостью предотвратить проникновение иранских сил к своим границам.

Ранее стамбульского мэра Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы.