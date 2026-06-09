Тишина в магнитосфере: ученые объяснили, куда «исчез» солнечный шторм в июне и чего ждать метеозависимым

9 июня принесло неожиданные результаты: вопреки ожиданиям специалистов и прогнозам с уровнем достоверности 96%, магнитная буря не состоялась. На Земле не было зафиксировано никаких геомагнитных возмущений. Как отмечают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в сфере прогнозирования космической погоды такие ситуации, хоть и редко, но случаются. Простыми словами — «плазма не пришла», и сейчас ученые анализируют причины этого отклонения, чтобы совершенствовать будущие модели.

Текущая активность Солнца

Несмотря на отсутствие бури, Солнце продолжает демонстрировать высокую плотность активных структур — на диске звезды наблюдаются многочисленные группы пятен и протуберанцы. Однако реальная вспышечная активность остается на слабо повышенном уровне.

Вероятность вспышек: Высока вероятность событий уровня M.

Исключение: Вспышки высшего балла (класса X) на данный момент практически исключены.

Перспективы: Солнце находится в фазе «поддержания тонуса» и пока не переходит к агрессивным выбросам энергии.

Чего ждать в ближайшие дни

В ближайшие 48–72 часа внимание ученых будет приковано к корональной дыре, которая уже стала видна на поверхности светила. Именно этот объект определяет дальнейший прогноз. В данный момент специалисты уточняют данные, чтобы избежать повторения недавней ошибки в расчетах.

О точности космических прогнозов

Данный инцидент еще раз подтверждает сложность прогнозирования космической погоды. В отличие от метеорологии, где данных о состоянии атмосферы накопилось колоссальное количество, наука о Солнце все еще учится. Каждый подобный «пролет» мимо прогноза — это новые данные для исследований, которые помогают постепенно повышать точность моделей.

Для обывателя это означает лишь одно: информация о геомагнитных бурях носит рекомендательный и вероятностный характер. Тем, кто особенно чутко реагирует на изменения геомагнитного фона, не стоит паниковать при первых сообщениях о «шторме» — текущая практика показывает, что даже самые уверенные модели могут давать сбои, а Земля остается защищенной своим магнитным полем.

На текущий момент геомагнитная обстановка остается спокойной, и особых причин для беспокойства нет.