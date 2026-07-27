Ночной удар по мозгу: врач Демьяновская объяснила, чем опасен телефон у кровати

Утренняя разбитость, раздражительность и ощущение «тумана» в голове могут появляться даже у здорового человека. Одной из причин становится смартфон, оставленный рядом с подушкой с включенными уведомлениями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Сон — это не просто отдых, а сложный процесс восстановления организма. Во время глубокой фазы мозг избавляется от веществ, накопившихся за день, сортирует информацию и закрепляет воспоминания. Каждый сигнал или вибрация телефона способен прервать этот цикл.

«Для возвращения в глубокую фазу нужно время. При частых микропробуждениях общая продолжительность восстановительного сна заметно сокращается. Именно в эти часы закрепляется память и перерабатывается информация, полученная за день», — объяснила Демьяновская.

Регулярно прерывающийся сон может влиять на гиппокамп — отдел мозга, участвующий в формировании долговременной памяти. Через несколько недель человек может заметить, что ему сложнее сосредоточиться, удерживать в голове несколько задач и быстро реагировать на происходящее.

Вред наносят сразу несколько факторов. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, необходимого для засыпания. Даже тихий звук сообщения запускает ориентировочный рефлекс: мозг воспринимает сигнал как нечто потенциально важное, а организм отвечает выбросом адреналина.

«Естественные микропробуждения вписываются в структуру сна и обычно не влияют на его качество. Но если их общая продолжительность вместе с пробуждениями из-за внешних раздражителей превышает 20% ночного отдыха, могут запускаться патологические процессы», — предупредила врач.

На нарушение сна указывают сложности с засыпанием, частые пробуждения, разговоры во сне и скрежет зубами. По утрам может появляться тяжесть в голове, а днем — раздражительность и низкая устойчивость к стрессу. Некоторым требуется больше часа, чтобы окончательно проснуться и начать ясно мыслить.

«Снижается скорость обработки информации. Человеку бывает труднее подбирать слова в разговоре, а настроение может меняться без видимых причин», — добавила невролог.

Чтобы мозг успел переключиться в режим отдыха, специалист рекомендует отказаться от гаджетов за час-полтора до сна. За это время уровень кортизола постепенно снижается, а выработка мелатонина усиливается. Если телефон все же остается в спальне, его лучше положить не ближе двух метров от кровати. Уведомления, вибрацию и яркий экран необходимо отключить — иначе даже без полного пробуждения мозг продолжит реагировать на каждый ночной сигнал.

Эксперт Эльдар Муртазин предупредил: вздутый корпус смартфона — сигнал немедленно выключить гаджет, отказаться от зарядки и не пытаться вернуть экран на место, так как поврежденная литий-ионная батарея может перегреться и стать причиной пожара.