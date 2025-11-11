Тишина в Сети: что скрывает массовое отключение мобильной связи в российских городах

Массовый сбой мобильного интернета произошел в нескольких крупных городах России. Жители Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа и еще шести городов остались без стабильного доступа в сеть. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Россияне из разных регионов страны столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. Согласно данным аналитиков, наиболее серьезные сбои зафиксированы в девяти городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Нижний Новгород. Пользователи в соцсетях массово жалуются на крайне низкую скорость соединения или его полное отсутствие.

При этом в Ульяновской области ввели беспрецедентные ограничения. В отдельных районах региона мобильный интернет отключили полностью еще со вчерашнего дня. По сведениям источников, эта мера затронула жилые кварталы и учреждения, расположенные вблизи объектов специального назначения. Власти приняли решение о бессрочном характере таких ограничений.

Однако полной изоляции жителей Ульяновской области удалось избежать. Сообщается, что даже в условиях отключения будут функционировать критически важные онлайн-сервисы, включая портал «Госуслуги», отдельные социальные сети и национальную платежную систему «Мир». Эксперты отмечают, что подобные точечные отключения могут стать новой реальностью для обеспечения безопасности.

