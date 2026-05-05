Тишина в тренде: россияне массово переключаются на «ленивый» отдых, и Байкал оказался в числе главных направлений

В России стремительно набирает обороты новый туристический тренд — так называемый «тихий туризм» или мода на «ничегонеделание». Как сообщают «Известия», путешественники все чаще отказываются от перегруженных экскурсиями программ в пользу уединения и полного релакса на лоне природы.

Эксперты связывают этот сдвиг с накопившейся усталостью от информационного шума и бешеного ритма мегаполисов. Даже на традиционных пляжных курортах вроде Сочи и Анапы туристы теперь целенаправленно ищут спокойные отели в стороне от шумных набережных. А на Минеральных Водах зафиксирован приток молодежи, которая раньше предпочитала более активные форматы.

Однако главными бенефициарами нового тренда стали регионы с первозданной природой. Алтай, Камчатка, Карелия и, конечно, священный Байкал — именно эти направления все чаще мелькают в запросах тех, кто хочет выключиться из суеты и просто побыть в тишине.

При этом, как отмечают в туриндустрии, «ленивый» отдых вовсе не вытеснил активный. Походы, сплавы и размещение в глэмпингах по-прежнему держатся в топе, и здесь Байкал снова универсален: как на бурятском, так и на иркутском берегу есть все необходимое и для комфортного безделья с панорамным видом на воду, и для экстремальных маршрутов. Таким образом, озеро, почитаемое как священное, превращается в идеальный баланс двух противоположных форматов отдыха.