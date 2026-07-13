Тишина закончилась: мессенджер MAX запустил обсуждения в каналах, и это только начало

В мессенджере MAX появились комментарии. Как сообщила пресс-служба сервиса, владельцы публичных и приватных каналов теперь могут активировать эту функцию в настройках.

Подписчикам стали доступны счетчики комментариев и возможность отвечать на сообщения, а авторы каналов получили инструмент для взаимодействия со своей аудиторией от лица канала. В ближайших обновлениях разработчики обещают добавить реакции на комментарии и поддержку медиафайлов. Пока функция работает на устройствах Android, в десктопной и веб-версии мессенджера.