Москвичам рассказали, когда ждать дождей после засухи

В Москве зафиксировано самое засушливое начало сентября за последние 146 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года, в первой половине сентября в Москве ни разу не было так, чтобы не выпало ни капли дождя. Последний раз осадки в столице наблюдались в конце августа.

Тишковец отметил, что даже в прошлом году, несмотря на рекордно теплую погоду и практически полное отсутствие дождей, небольшие осадки выпали 12 сентября, что не позволило установить подобный рекорд. Специалист прогнозирует, что период засушливой погоды продлится до 17 сентября, после чего в Москве начнутся дожди.

