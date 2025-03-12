Тишковец: в пятницу на Москву обрушится девятибалльный шторм

В пятницу, 14 марта, на столицу обрушится шторм, сила которого достигнет девяти баллов. Пик непогоды придется на период с 15:00 до 18:00. Об этом РИА Новости рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Напомним, с вечера среды в Москве и по области зарядили дожди, видимость ухудшалась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно к западу от города, уже фиксируют от 3 до 8 миллиметров осадков. Они, постепенно ослабевая, продолжатся до середины ночи, добавив еще 1-4 миллиметра дополнительно. Это будет самый сильный дождь с начала весны.

По прогнозам синоптика, к середине дня пятницы порывы ветра будут достигать опасных значений — 18–23 метров в секунду.

«В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «девятибалльному шторму», — рассказал Тишковец.

Специалист по прогнозированию погоды рассказал, что при таком ветре сила воздушного потока может достигать 30-35 килограммов на квадратный метр. Это приводит к тому, что ветви и сучья деревьев ломаются и наклоняются к земле, затрудняя передвижение пешеходов. Также ветер может повредить неустойчивые конструкции, сорвать кровельный материал с крыш и снести дымовые трубы.

«Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает», — сказал Тишковец.

В темное время суток на трассах формируется слой льда — гололед, уточнил эксперт.

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