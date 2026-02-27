Тяжелейший случай почти без шансов: в Дмитрове хирурги провели чудо-операцию

В Дмитровскую центральную районную больницу пришло письмо, которое растрогало весь медицинский персонал. Как передает REGIONS , семья пациента, перенесшего тяжелейшее состояние, решила публично поблагодарить врачей за спасенную жизнь. Мужчина поступил в отделение реанимации в критическом состоянии: септическое заражение крови и гнойные осложнения не оставляли медикам почти никаких шансов.

Жизнь пациента действительно висела на волоске. Однако слаженная работа команды специалистов сделала невозможное — мужчину не только вытащили с того света, но и поставили на ноги. В своем обращении родственники выразили глубокую признательность всему коллективу отделения анестезиологии-реанимации под руководством Алексея Александровича Прокопенко, а также сотрудникам 3-го хирургического отделения.

«Благодаря правильному лечению, нескольким операциям и круглосуточному наблюдению мой брат выжил… Особо отмечаем неравнодушное, доброе отношение к пациенту и родственникам», — говорится в письме, которое цитируют в больнице.

Особые слова благодарности семья адресовала трем медикам, каждый из которых внес неоценимый вклад в спасение. Хирург Андрей Качалов курировал пациента буквально с порога — от первой операции до самого момента выписки. Рядом с ним все это время был Андрей Цыганов — врач с 39-летним стажем, из которых 33 года он отдал именно Дмитровской больнице. Коллеги с уважением называют его «легендой» местной хирургии.

Удивительным образом в этой истории нашлось место и для нового поколения медиков. Марк Долганов, молодой терапевт, пришел в больницу всего четыре месяца назад, но уже успел проявить себя как внимательный и ответственный специалист. Его забота о пациенте также была отмечена родственниками.

