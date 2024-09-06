Тяжело раненый боец принял решение возить гуманитарные грузы в зону СВО

Участник СВО Григорий из Шатуры получил тяжелые осколочные ранения, лишился глаза и будет комиссован. Однако решил продолжить принимать участие в специальной военной операции, он будет возить помощь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В ближайшие дни Григорий отправится в Курскую область. Так, глава Шатуры Николай Прилуцкий пообещал передать по запросу маскировочные сети, бронежилеты.

Отмечается, что дома Григория всегда ждет его замечательная семья: родители, супруга и сын. Прилуцкий также дал слово оказать содействие родителям в решении вопроса переселения их аварийного жилья и учесть при этом все их пожелания.