Тяжелоатлеты из Электрогорска стали призерами Кубка Московской области

В минувшие выходные в Люберцах прошел Кубок Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Он собрал спортсменов из разных уголков Подмосковья, различных спортивных клубов. В поединках приняли участие и тяжелоатлеты из Электрогорска. Несмотря на серьезное соперничество, они стали призерами состязаний.

Так, Даниил Храмцов, который впервые вышел на соревнования после службы в армии, занял пятое место. А Максим Юсков сумел по итогам поединков выйти на второе.

Спортсмены Электрогорска показали себя с самой лучшей стороны и еще раз доказали конкурентоспособность городской школы тяжелоатлетов.

Жители, тренеры и все спортивное сообщество Электрогорска от души поздравляют ребят с достойным выступлением. Так держать!