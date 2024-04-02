Тяжелобольная актриса Доэрти, сыгравшая Прю в «Зачарованных», готовится к смерти

Американская актриса Шеннен Доэрти, звезда сериала «Зачарованные», продает свое имущество и вещи, так как чувствует приближение смерти. Знаменитость призналась в этом в ходе подкаста Let's Be Clear Monday, передает KP.RU .

Борьба с раком молочной железы Шеннен Доэрти ведет уже девять лет. В 2017-м ей удалось достичь ремиссии, но вскоре болезнь опять начала проявляться. Звезде уже 52 года. Недавно она начала экспериментальное лечение, но результатов от него нет. На фоне этого брюнетка решила распродать имущество и недвижимость, чтобы в случае смерти ее матери не пришлось с этим разбираться.

«Я знаю, ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поскольку ей будет тяжело, я хочу сделать так, чтобы остальное было для нее проще. Я не хочу, чтобы ей пришлось делать кучу дел и возиться с четырьмя помещениями, забитыми мебелью», — объяснила Доэрти.

У актрисы есть солидная коллекция антикварной мебели. Продав ее она обеспечит маме безбедную старость.

Напомним, что звезда год назад развелась с фотографом Куртом Исвариенко, который изменял ей на протяжении двух лет. Детей у пары не было.

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