«Тяжелое наследство гения». Внучка Чаплина призналась в желании отказаться от знаменитой фамилии

Причиной стало тяжелое бремя наследия ее великого деда — легенды мирового кинематографа Чарли Чаплина.

По словам актрисы, особенно остро этот вопрос встал после выпуска из престижной Королевской академии драматического искусства. Осознание того, что ее профессиональный путь будет неразрывно связан с громким именем, стало для нее настоящим вызовом. С одной стороны, «чаплинская» фамилия открывала определенные возможности, но с другой — порождала мучительные сомнения в собственной состоятельности.

«Бывают моменты, когда понимаешь: некоторые двери остались бы закрыты, если бы не твоя связь с таким невероятным человеком. Однако эта же мысль заставляет постоянно чувствовать себя недостойной занятого места», — поделилась Уна, раскрывая внутренний конфликт между благодарностью и комплексом самозванца.

Актриса, прославившаяся благодаря ярким ролям в культовых сериалах «Игра престолов» и «Табу», отметила, что ее путь был отмечен постоянным чувством вины. Это чувство боролось с глубокой признательностью к деду, чье наследие стало для нее как даром, так и испытанием на прочность.

