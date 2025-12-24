«Тяжелое наследство гения». Внучка Чаплина призналась в желании отказаться от знаменитой фамилии
Внучка Чаплина хотела отказаться от легендарной фамилии
Звезда предстоящего фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» Уна Чаплин в откровенном интервью для The Times призналась, что всерьез рассматривала возможность сменить знаменитую фамилию.
Причиной стало тяжелое бремя наследия ее великого деда — легенды мирового кинематографа Чарли Чаплина.
По словам актрисы, особенно остро этот вопрос встал после выпуска из престижной Королевской академии драматического искусства. Осознание того, что ее профессиональный путь будет неразрывно связан с громким именем, стало для нее настоящим вызовом. С одной стороны, «чаплинская» фамилия открывала определенные возможности, но с другой — порождала мучительные сомнения в собственной состоятельности.
«Бывают моменты, когда понимаешь: некоторые двери остались бы закрыты, если бы не твоя связь с таким невероятным человеком. Однако эта же мысль заставляет постоянно чувствовать себя недостойной занятого места», — поделилась Уна, раскрывая внутренний конфликт между благодарностью и комплексом самозванца.
Актриса, прославившаяся благодаря ярким ролям в культовых сериалах «Игра престолов» и «Табу», отметила, что ее путь был отмечен постоянным чувством вины. Это чувство боролось с глубокой признательностью к деду, чье наследие стало для нее как даром, так и испытанием на прочность.
Ранее Софи Тернер призналась, что не смотрела сериал «Игра престолов».