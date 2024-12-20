Тяжелораненый российский военный спас сослуживца от смерти под Харьковом

Участник СВО Дмитрий Кучурян рассказал RT , как в Харьковской области спас товарища, несмотря на свое тяжелое ранение.

Пулеметчик Качурян соединял несколько ролей в отряде: выполнял боевые задачи, а также пригождался как внештатный медик. Знания, полученные в академии МЧС, пригодились военному на харьковском направлении.

Как вспомнил боец, при выезде его машина едва не попала под снаряд ВСУ. Однако попадание произошло близко, в итоге одна балка попала в затылок. От удара Качурян потерял сознание. Очнувшись боец увидел, что у его товарища пробита бедренная артерия. Пришлось оперативно применять все знания на практике, с чем военный справился блестяще, несмотря на подбитую голову.

«На автомате наложил жгут. Вместе с другим сослуживцем на носилках отнесли раненого в подвал. И сразу после этого в то место, где он до этого лежал, было еще несколько прилетов», — рассказал Качурян RT.

Позже военные получили необходимую помощь и выбрались из опасной зоны, которую обстреливали ВСУшники.

Ранее сообщалось, что волонтер спас беременную женщину с детьми из-под огня ВСУ в курской Судже.