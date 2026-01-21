«Тяжелые ранения после атаки с воздуха». Двоих пострадавших в Адыгее экстренно эвакуируют в Краснодар
Фото: [istockphoto.com/Iulianna Est]
Двое граждан, получивших ранения в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на Тахтамукайский район Республики Адыгея, будут доставлены для оказания специализированной медицинской помощи в медучреждения Краснодара.
Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В сообщении также отмечается, что в ликвидации последствий происшествия на территории соседнего региона активное участие принимали бригады скорой медицинской помощи, направленные из краевого центра. Специалисты работали на месте совместно с местными коллегами.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что над несколькими регионами России перехвачены десятки БПЛА.