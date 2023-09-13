«Тяжелые решения»: как изменится личная жизнь земных знаков зодиака в сентябре

По словам астролога центра психологии doctor.soul Марии Гольцман, Девам, Тельцам и Козерогам она будет сопутствовать на протяжении всего месяца.

Девы

Сентябрь 2023 года станет месяцем изменений в личной жизни Дев.

«Возможно, это время потребует от вас принятия важных решений в личных отношениях. Ваши ценности и приоритеты могут меняться, и это может повлиять на ваши решения в личной жизни. Будьте готовы к обдумыванию альтернатив и взвешиванию своих выборов. Изменения в личной жизни могут стать источником личного роста и развития», — рассказала астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, несмотря на позитивный период, Гольцман посоветовала Девам быть очень осторожными с финансами. К сожалению, именно в этом месяце возрастает риск нарваться на мошенников.

Тельцы

Тельцам сентябрь принесет любовь и гармонию в отношениях.

«Если у вас есть партнер, проведите совместное время на природе: отправьтесь на пикник за город или просто насладитесь совместной прогулкой по парку. Навестите родителей, уделите внимание старшему поколению», — подчеркнула Гольцман.

Также, по ее словам, месяц станет очень благоприятным для здоровья Тельцов. Энергии будет хоть отбавляй. Однако есть риск переутомиться, если забыть об умеренности.

Козероги

Козероги — настоящие счастливчики этого месяца.

«Сентябрь может принести Козерогам положительные изменения в финансовой сфере. Это отличное время для исследования новых идей и подходов к заработку», — пояснила Гольцман.

Но в погоне за большими деньгами не стоит забывать и об осторожности, заключила она.

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