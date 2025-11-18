Тюбинги, лыжные трассы, ледовый каток: парки Клина готовятся к зимнему сезону

В рамках подготовительных работ к зимнему периоду приобретены инвентарь и техника, необходимые для уборки парковых зон. Закуплены также инструменты, расходные материалы и реагенты. Специалисты учитывали две задачи — обеспечить комфорт местных жителей и не навредить экологической системе региона. По этой причине были приобретены электрические трициклы.

Во время планового совещания была согласована концепция новогоднего оформления парков — яркие фотозоны и световые инсталляции. Резиденция Деда Мороза появится в парке «Сестрорецкий»: строительство новой зоны уже началось. На территории также откроется волшебный Почтамат.

В зимний сезон для жителей и гостей округа в парке «Сестрорецкий» станут доступны следующие объекты и услуги: каток с прокатом инвентаря и теплой раздевалкой, а также тюбинговые горки с прокатом инвентаря и воздушной подушкой. В лесопарке «Талицкий лес» для опытных спортсменов оборудуют лыжную трассу длиной 5,8 км и три тюбинговые трассы по 75 метров. Начинающих спортсменов зимой ждут в парке «Березовый»: для них предусмотрена лыжня длиной 1,5 км. Вход на мероприятия в парках свободный.

Жителей Клина приглашают на торжественный старт Губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» (0+). Мероприятие состоится 1 декабря. Организаторы подготовили яркие активности. В ближайшее время будет опубликована подробная афиша.