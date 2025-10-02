«ТЮБОКЕК» и «ЛЕСОВЬЮК»: радио «Судного дня» передало два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», вновь передала в эфир закодированные сообщения. За последние сутки прозвучали два новых слова, значение которых остается загадкой. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на открытые источники, посвященные мониторингу сигнала станции.

Первый раз за сутки станция вышла в эфир в 13:15 по московскому времени. Прозвучала последовательность из букв, цифр и слово «ТЮБОКЕК». Спустя чуть более часа, в 14:30, в эфире озвучили «ЛЕСОВЬЮК».

Радиостанция, работающая с 1970-х годов, обычно вещает монотонный гудящий звук. Периодические голосовые вставки с наборами слов и цифр привлекают внимание исследователей и энтузиастов со всего мира.

Назначение передач и значение произносимых кодов до сих пор не имеют официального объяснения. Существуют различные версии. За десятилетия существования УВБ-76 стала культовым явлением в среде радиолюбителей, проявляющих к ней интерес.

