Тюменка в купальнике переплыла затопленные перекрестки: зачем журналистка устроила заплыв в луже

Пока Тюмень заливает очередным ливнем, журналист 72.RU Мария Токмакова нашла в потопе повод для заплыва. Улицы Прокопия Артамонова и 30 лет Победы превратились в реки, и девушка в купальнике переплыла один из самых затопленных перекрестков.

По прогнозам синоптиков, за ближайшие сутки может выпасть до 35 процентов месячной нормы осадков, которые будут сопровождаться грозами. Редакция отмечает, что ни один журналист в процессе не пострадал: Маша не замерзла и не получила травм, а такой трюк она выполняет уже не впервые — ранее плавала по тюменским «рекам» на матрасе и ватрушке. Повторять подобное не советуют: на дороге местами открыты люки, течение сильное, да и сам заплыв исполнен профессионалом.

На улице Прокопия Артамонова вода стояла так высоко, что даже внедорожники, седаны и автобусы с трудом пробирались через перекресток. На глазах журналистов там застряла «Газель», другие машины не могли выбраться без эвакуации. Очевидцы возмущались, что после каждого ливня участок уходит под воду и с этим нужно что-то делать. Некоторые пешеходы не рисковали даже подойти к переходу, потому что волны от проезжающих машин мгновенно заливали обувь.