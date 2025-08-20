Ошибка в документах лишила бойца СВО из Талицы положенных выплат

Участник специальной военной операции из Талицы, что в Свердловской области, столкнулся с неожиданной проблемой: после госпитализации его объявили дезертиром. Об этом инциденте сообщил депутат Государственной Думы Максим Иванов в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, к нему обратилась жена военнослужащего с просьбой разобраться в ситуации. Женщина рассказала, что с середины июня ее мужу необоснованно присвоили статус СОЧ — самовольно оставившего часть. Она утверждает, что супруг вернулся в строй сразу после выздоровления и выписки из госпиталя.

Иванов немедленно направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа. Проверка показала, что обвинение солдата в дезертирстве было поспешным. Депутат подчеркнул, что разбирательство по данному факту продолжается.

Согласно информации, предоставленной депутатом, это не первый случай, когда военнослужащий сталкивается с бюрократическими сложностями.

В мае 2025 года выяснилось, что после подписания контракта он получал лишь минимальное денежное довольствие в размере 39 тыс. руб. в месяц. Выплаты, положенные за участие в спецоперации, ему не начислялись.

