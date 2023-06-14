Тюменская больница выплатит компенсацию женщине за сгоревшего в пожаре мужа
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Как стало известно, семья погибшего отсудила у наркологического диспансера компенсацию. Об этом сообщает URA.RU
Несколько лет назад областной наркодиспансер потерпел пожар, в котором погиб мужчина, задохнувшийся в огне из-за невозможности выбраться самому, будучи связанным. Данной информацией располагают материалы суда. В ходе заседания у жены потерпевшего пациента удалось взыскать с больницы моральную компенсацию свыше 2-х млн рублей.
В день кончины мужчины медсестрой было принято решение связать пациента, из-за чего тот не мог и шевельнуться. Такая мера стала роковой для потерпевшего. Хоть в отношении девушки и возбудили уголовное дело, она не получила наказания из-за того, что истек срок давности. Несмотря на это, наркодиспансер не освобождается от выплаты компенсации за причиненный моральный ущерб семье погибшего.