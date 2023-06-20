Тюменская скрипачка сыграла для местных жителей, стоя в котловане будущего дома

В Тюмени, как и почти во всех городах, активно идет постройка новых домов. Кто-то из застройщиков просто делает свое дело, а кто-то подходит с креативом и устраивает настоящие перфомансы. Один из них продемонстрировала тюменская скрипачка, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»