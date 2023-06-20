Тюменская скрипачка сыграла для местных жителей, стоя в котловане будущего дома
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В Тюмени, как и почти во всех городах, активно идет постройка новых домов. Кто-то из застройщиков просто делает свое дело, а кто-то подходит с креативом и устраивает настоящие перфомансы. Один из них продемонстрировала тюменская скрипачка, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»
Жителям города удалось увидеть неожиданный концерт, состоявшийся прямо в котловане строящегося дома. Застройщик решил, что нужно подобным образом отметить начало работ. Скрипачка играла, стоя на белом полотне.
Представление было показано в районе строящегося элитного жилья, недалеко от Вознесенской набережной. Как оказалось, строительная компания не планирует останавливаться на одном концерте. Они будут проходить каждую субботу этого лета.