Тюменские врачи почти месяц выхаживали малыша с менингитом

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , врачи в Тюмени сражались за жизнь трехмесячного малыша, у которого был диагностирован менингит. Бой за здоровье ребенка длился почти месяц.

Все началось с экстренной госпитализации после ухудшения состояния. У ребенка поднялась высокая температура до 39,9 градусов, и он начал мучиться от сухого кашля.

Как только малыш попал в больницу, была проведена интенсивная терапия, после чего врачи сразу же начали дополнительные обследования. Поставленный диагноз звучал так – менингококковый менингит тяжелой степени. Он заставил медицинский персонал взять на себя огромную ответственность.

Благодаря профессионализму врачей удалось добиться положительной динамики. Общее состояние малыша улучшилось. И вот, спустя недели, ребенок был выписан из больницы. Теперь он чувствует себя хорошо.