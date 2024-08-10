Тюменцы отправили медикаменты для пострадавших в Курской области

Первая машина с необходимыми лекарствами для пострадавших и находящихся в ПВР отправилась из Тюменской области. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Боевые действия в Курской области начались после интенсивных обстрелов приграничных районов – они продолжаются в районе города Суджа. В результате атак с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, среди которых 9 детей.

Сотни мирных жителей экстренно покинули свои дома. Тюменцы оперативно откликнулись на призыв о помощи, отправив гуманитарный груз в пункты временного размещения. Запрос на медикаменты поступил непосредственно из ПВР, где находятся пострадавшие от обстрелов.

Ранее сообщалось о том, что в составе боевиков ВСУ, напавших на Курскую область, участвуют осужденные.