В составе группировки ВСУ, которая напала на Курскую область, участвуют бывшие заключенные, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из украинских военнослужащих.

Отмечается, что бывшие осужденные выполняют поставленные командованием задачи. Официального подтверждения этой информации нет.

В субботу, 10 августа, Министерство обороны РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на курском направлении. По данным оборонного ведомства, российским военным удалось ликвидировать до 175 украинских военнослужащих и до 36 единиц бронетехники.

Утром 6 августа боевики ВСУ незаконно вторглись на территорию российского государства, прикрываясь массированными атаками на Суджанский район Курской области. Как отметили в Минобороны РФ, бои у приграничья региона продолжаются.

Ранее к районам, где продолжается противостояние, направили танки ВС РФ для укрепления позиций.

Ранее также сообщалось, что над Курской и Ярославской областями сбили 32 украинских беспилотника.