Тюменцы подарили Мизулиной сноуборд с портретом Путина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что спортсмены из Тюмени подарили ей эксклюзивные сноуборты с изображением российского президента. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мизулина приехала на Всемирный фестиваль молодежи, где посетила площадку экстремальных видов спорта. Там же гостья попыталась прокатиться на скейтборде, но пока оценила свои способности не слишком высоко. Блондинка обещала когда-нибудь освоить мастерство катания на роликовой доске.

«Теперь есть задача на весну, я просто так не сдамся», — написала Мизулина.

Также тюменцы вручили Мизулиной сноуборд с портретом Владимира Путина в солнечных очках. Впрочем, как позже уточнила глава Лиги, это был чисто сувенирный спортивный инвентарь, не предназначенный для катания.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске задержали стримера и блогера после жалобы Мизулиной.