Тюменцы шокированы распоряжением не брать новых врачей в больницы города

В Тюменской области разгорается скандал вокруг решения департамента здравоохранения. Как стало известно редакции 72.RU , депздрав закрыл прием на работу врачей, а действующий медперсонал якобы настойчиво просят не увольняться, предупреждая, что «потом они никуда не устроятся». Новость вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Больше всего вопросов у тюменцев вызвала судьба молодых специалистов, которые должны были выходить на работу уже летом. Один из читателей, хорошо знакомый с новшествами в здравоохранении, поинтересовался, уведомили ли студентов о том, что их не возьмут, и что будет с обязательными отработками. Он предположил, что аккредитацию выпускников могут провести позже, чтобы они не успели ни в ординатуру поступить, ни на работу претендовать.

Другие комментаторы заявили, что при таком раскладе стоило бы миллион раз подумать, нужно ли держаться за подобную работу. Фельдшер, комментируя ситуацию, с иронией заметила, что умеет принимать роды, зашивать ножевые и огнестрельные ранения, откачивать пациентов и читать ЭКГ, но теперь всерьез задается вопросом, куда ей податься.