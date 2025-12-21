«Тюрьма без решеток». Женщинам в Афганистане запрещено разговаривать на публике и показывать лицо

Об этом сообщает «Лента.ру», чей корреспондент лично посетила регион и изучила детали существования женского населения.

«Внутри страны продолжается глубокий гуманитарный кризис, особенно остро отражающийся на положении женщин. За четыре года талибы выстроили жесткую и разветвленную систему ограничений, фактически исключив женщин из общественной жизни», – констатирует издание.

Как выяснилось, в соответствии с действующими в стране нормами, афганкам воспрещено появляться в публичном пространстве с открытым лицом и выступать перед аудиторией. Под строжайший запрет также попала музыка, признанная излишней и не соответствующей канонам ислама. Ее нельзя слушать как в частных жилищах, так и в общественных местах: на улицах, в торговых точках и общественном транспорте.

Дополнительным ограничением стала новая правовая норма, предписывающая водителям отказывать в перевозке женщинам, если те не сопровождаются мужчиной-родственником (махрамом).

