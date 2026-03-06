«Тюрьма вместо счастья». В Уганде пообещали арест мужчинам, встающих на колено во время предложения

Глава оборонного ведомства Уганды, Мухузи Кайнеругаба, занимающий также пост старшего сына действующего президента Йовери Мусевени, выступил с неожиданным заявлением в адрес местных мужчин. Он пригрозил арестом каждому, кто решит сделать предложение своей избраннице, опустившись перед ней на одно колено. Об этом сообщает издание «Africa Global News».

Как пояснил министр, данный ритуал был придуман в глубокой древности и не имеет ничего общего с исконными африканскими обычаями. По этой причине он пообещал тюремное заключение для всех угандийцев, которые последуют этой иностранной традиции во время помолвки. Стоит отметить, что Кайнеругаба и ранее отличался своими резонансными высказываниями.

В своем обращении политик не уточнил, какая именно статья уголовного кодекса будет применяться к нарушителям спокойствия. Тем не менее, его слова мгновенно спровоцировали активное обсуждение в социальных сетях. Часть интернет-пользователей выступила в поддержку министра, призывая оберегать национальные традиции от внешнего влияния. Их оппоненты, напротив, назвали угрозы абсурдными и противоречащими праву человека на личный выбор и свободу самовыражения. На момент подготовки материала никаких дополнительных разъяснений от руководителя министерства обороны не поступало.

