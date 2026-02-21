Тюрьма за спидометр: депутаты объявили войну скрученному пробегу

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ужесточить наказание за манипуляции с пробегом подержанных автомобилей. Парламентарий считает необходимым ввести уголовную ответственность для продавцов, которые сознательно скрывают реальную историю транспортного средства и корректируют показания одометра, пишет За Рулем.

В разговоре с журналистами депутат привел тревожную статистику. По различным оценкам экспертов, от 50% до 90% машин, представленных на вторичном рынке, имеют недостоверные сведения о реальном пробеге. Панеш подчеркнул, что проблема из разряда единичных мошенничеств переросла в масштабный бизнес. В интернете свободно действуют компании, которые за плату предлагают удалить из электронных баз данных информацию о ДТП, страховых выплатах, эксплуатации в такси или участии в аукционах битых автомобилей. Подобные действия формируют у покупателя ложное впечатление о состоянии машины, что создает угрозу безопасности и влечет непредвиденные расходы.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует прямая норма, запрещающая скручивание пробега. Однако если умысел на обман покупателя доказан, действия продавца могут подпадать под статью 159 УК РФ о мошенничестве. На практике, как отметил депутат, суды преимущественно ограничиваются штрафами, что он считает недостаточно эффективной мерой.

Парламентарий предлагает установить четкую градацию наказаний. За первое подобное нарушение он рекомендует ввести крупные штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного выявления факта мошенничества наказание должно быть уголовным.

Одних запретов, по мнению Панеша, недостаточно. Необходимо сделать технически сложными сами манипуляции с данными. Для этого следует ускорить внедрение системы автоматической фиксации пробега в электронных паспортах транспортных средств. Если показания одометра будут фиксироваться при каждом техосмотре, страховом случае или обращении в сервис, любую попытку их скрутить можно будет выявить моментально. Кроме того, инициатива предполагает наделение Роскомнадзора полномочиями блокировать сайты компаний, предлагающих услуги по взлому баз данных и удалению истории автомобилей. Само существование подобных предложений депутат назвал открытым вызовом как для государства, так и для общества