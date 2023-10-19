«Работа с комфортом и потрясающими видами»: почему Шри-Ланка идеальна для удаленщиков

Выбраться на отдых — настоящее испытание для тех, кто работает дистанционно, так как взять отпуск в этом случае куда сложнее и не всегда реально. Всевозможные фрилансеры и удаленщики нередко отправляются в путешествия, совмещая их с работой. Идеальным местом для таких людей станет Шри-Ланка.

Путешественник Сердар Каррыев рассказал, почему стоит выбирать именно это южноазиатское государство. Как оказалось, оно буквально создано для того, чтобы совмещать работу и отдых.

«Шри-Ланка — визовая страна, но виза для россиян делается электронным способом и максимально упрощенно, поэтому удаленщикам, у которых, как правило, очень плотный график, не придется тратить время», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В стране, добавил эксперт, низкие цены на услуги, а также на аренду жилья и транспорта. Там можно бюджетно развлекаться и путешествовать.

«Знаменитые местные автобусы, очень шумные и всегда под завязку набитые, стоят буквально копейки. На них можно исколесить всю страну. А дополнением к этому служат хорошее качество сети и живописные уютные кафешки — работать можно где угодно, так еще и с комфортом и потрясающими видами. Также есть и подходящие для удаленщиков коворкинги», — отметил Каррыев.

Кроме того, по словам путешественника, на Шри-Ланке небольшое количество туристов и напрочь отсутствует ночная жизнь.

«Посторонних шумов практически нет, а потому работать можно даже в темное время суток, не опасаясь, что отдыхающие помешают вам. В то же время низкий уровень криминала позволяет выбираться на улицу с ноутбуком или планшетом, не сталкиваясь с грабителями или ворами», — заключил собеседник.

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