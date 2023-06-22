«Точка невозврата»: худший и лучший исходы истории с пропавшим батискафом, который отправился к «Титанику»

Продолжаются поиски батискафа «Титан», отправившегося к обломкам печально известного пассажирского лайнера «Титаник». Разные СМИ прогнозируют, что кислород в подводном аппарате закончится уже сегодня днем. Некоторые пишут, что он может иссякнуть к раннему вечеру.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин подтвердил, что до некой «точки невозврата» осталось совсем немного времени.

«Возможно, связь с батискафом потерялась, потому что аппарат зацепился за какую-то конструкцию или ударился, повредил внешнюю обивку о кораллы. Действительно, по техническим данным этого оборудования, там заложен кислород на определенное количество часов, 90 с лишним. Есть некая точка невозврата, после которой мы, возможно, будем считать, что люди погибли», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Щетинин подчеркнул, что сейчас может быть масса различных версий, но пока не подняли на поверхность аппарат и не провели исследования, они будут всего лишь догадками.

Жизни людей, по мнению эксперта, сейчас зависят от системы безопасности аппарата, который уже не раз погружался в океан. Если это была какая-то техническая ошибка в виде отказа связи, то это лучший вариант. Худший — это отказ оборудования внутри из-за удара о неровное дно. Но на подводной лодке должны быть дублирующие системы безопасности, которые в случае отказа основных должны выполнить функции по сохранению жизни и эвакуации людей.

«Подождем выводов комиссии, которую, скорее всего, уже создали. Это необходимо, чтобы в дальнейшем избежать возможных чрезвычайных ситуаций в подводной среде, весьма агрессивной для человека. Любая, даже самая незначительная на первый взгляд мелочь может вызвать трагические последствия для людей», — резюмировал спасатель.

Ранее журналисты обнаружили родство жены владельца пропавшего батискафа и семьи, погибшей на «Титанике».