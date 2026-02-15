Точка невозврата: Земля готовится включить режим «саморазогрева»

Планета Земля приближается к критическим точкам перелома значительно быстрее, чем предполагалось в ранних научных моделях. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «One Earth», отдельные участки глобальной экосистемы рискуют утратить стабильность, запуская мощные петли обратной связи. Эти процессы способны ускорить потепление и подъем уровня мирового океана, делая последующие изменения практически необратимыми для человеческой цивилизации.

Международная группа исследователей под руководством Уильяма Риппла из Университета штата Орегон указывает на тревожный факт: современное общество развилось в период редкой климатической исключительности.

«После миллиона лет колебаний между ледниковыми периодами, разделенными более теплыми периодами, климат Земли стабилизировался более 11 000 лет назад, что позволило развиваться сельскому хозяйству и сложным обществам», — поясняет Риппл.

Однако сегодня этот фундамент разрушается, уступая место эпохе беспрецедентной хаотичности.

Ключевая опасность заключается в механизме «усиления». Климат перестает быть предсказуемым, когда системы переходят из одного состояния в другое не постепенно, а мгновенно. Дестабилизация ледяных щитов Гренландии и Антарктиды, таяние вечной мерзлоты и гибель тропических лесов Амазонии взаимосвязаны подобно цепной реакции. Например, исчезновение льда снижает отражательную способность поверхности (альбедо), из-за чего океан поглощает больше тепла, что, в свою очередь, ослабляет Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОК).

Ученые подчеркивают, что потепление уже перешагнуло символический рубеж. В течение последних 12 месяцев средние глобальные температуры стабильно превышали доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Соавтор работы Кристофер Вольф из организации «Terrestrial Ecosystems Research Associates» отмечает, что уровень углекислого газа в атмосфере также достиг максимума за последние 2 миллиона лет, превысив дореволюционные показатели на 50 процентов.

«Вполне вероятно, что глобальные температуры сейчас такие же высокие или даже выше, чем когда-либо за последние 125 000 лет, и что изменение климата происходит быстрее, чем предсказывали многие ученые», — прокомментировала Вольф.

Особое беспокойство вызывает состояние Амазонии. Исследователи разработали сценарий, в котором ослабление океанических течений превращает влажные тропики в сухую саванну.

«Амазонка АМОК уже демонстрирует признаки ослабления, и это может увеличить риск гибели Амазонии, что окажет серьезное негативное воздействие на накопление углерода и биоразнообразие», — заявляют эксперты.

Выброс углерода при массовой гибели растений создаст замкнутый круг, где природа сама станет источником дальнейшего перегрева, даже если человечество полностью прекратит эмиссию газов.

Авторы доклада настаивают на внедрении принципов климатической устойчивости в государственную политику и призывают к глобальному мониторингу критических точек. По их мнению, неопределенность пороговых значений — это не повод для оптимизма, а сигнал к максимальной осторожности. Избежать сценария «парниковой Земли» гораздо эффективнее сейчас, чем пытаться остановить запущенный механизм, когда переходный период уже станет реальностью.

