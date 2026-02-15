Ученые выяснили, что расслоение вод вокруг Антарктиды замедляет океан

Таяние антарктического льда оказывает прямое влияние на глобальную циркуляцию океана и климат всей планеты. К такому выводу пришли ученые из Института химии Макса Планка и Свободного университета Брюсселя, опубликовавшие исследование в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В статье указано, что высвобождение огромных масс пресной воды с ледяного щита Антарктиды приводит к расслоению вод в прилегающих акваториях. Это нарушает естественные процессы перемешивания и переноса тепла.

Руководитель проекта сравнивает океан с машиной, которая перераспределяет тепло и углерод по планете. Стратификация, то есть расслоение вод, замедляет работу этого механизма: океан хуже справляется со своей задачей, что неизбежно сказывается на климате.

За последние три миллиона лет климат на Земле неоднократно менялся от холодного до теплого в рамках нескольких эпох. Эти переходы, которые в научном мире называются дегляциациями, связаны с исчезновением огромных ледяных щитов. Изучение прошлых изменений помогает понять, что происходит сейчас.

Процесс таяния льда в Антарктиде вызывает подъем глубинных вод. Это происходит во взаимодействии с западными ветрами. Данный процесс является признаком потепления и приближения к завершению очередного ледникового периода.

Отдельную тревогу у ученых вызывают пульсирующие ледники. Исследования показали, что они способны после длительной стагнации прийти в быстрое движение. Такая подвижность представляет прямую угрозу для многих населенных пунктов, расположенных в потенциально опасных зонах.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко отреагировал на панику из-за «ледника Судного дня».