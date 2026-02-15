Точно будет эпидемия: два случая заражения новым штаммом оспы обезьян выявили в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении рекомбинантного варианта вируса mpox, который несет гены двух разных клад. Ученые опасаются, что мутация может изменить свойства патогена и его способность к передаче, пишет РГ.

Глобальная эпидемиологическая ситуация вокруг оспы обезьян (mpox) осложнилась новым открытием: зафиксированы случаи заражения рекомбинантным штаммом. Это гибрид, возникший в результате смешения двух разных линий вируса, что привлекло пристальное внимание специалистов ВОЗ.

В конце 2025 года и начале 2026-го гибридный вирус обнаружили у двоих людей: путешественника, вернувшегося из Азии в Великобританию, и рабочего, прибывшего в Индию с Аравийского полуострова. Оба инфицированных перенесли заболевание без тяжелых последствий, и дальнейшего распространения инфекции удалось избежать.

Тем не менее сам факт появления рекомбинанта вызывает опасения у вирусологов. По словам доктора Богума Титанджи из Университета Эмори, циркуляция вируса среди людей дает ему возможность эволюционировать. Чем дольше патоген передается, тем выше шансы на его адаптацию к новому хозяину и появление более опасных форм.

Специалисты подчеркивают, что обнаружение гибрида доказывает существование коинфекции, когда один человек одновременно заражается двумя разными штаммами. Ранее такая возможность рассматривалась лишь теоретически. Теперь она подтверждена на практике.

Пока ученые не могут сказать, стал ли новый вариант более заразным или летальным по сравнению с исходными кладами Ib и IIb. Чтобы понять это, требуются дополнительные исследования и расширение геномного надзора. В ВОЗ призывают не поддаваться панике, так как для широких масс риск по-прежнему оценивается как невысокий. Однако организацию беспокоит общая картина: с 2022 года инфекция распространилась по 131 стране, а общее число подтвержденных случаев превысило 133 тысячи. Особенно уязвимыми остаются дети в Африке, на которых приходится большинство смертельных исходов.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.