Точное время прибытия автобуса теперь можно узнать в Подмосковье

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» теперь могут узнать точное время прибытия транспортного средства компании на остановку. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для этого нужно открыть официальный сайт предприятия и найти раздел «Расписание». Там нужно будет выбрать интересующий маршрут и остановочный пункт.

Также запрос можно оставить в специальном чат-боте. Для этого необходимо запустить чат-бот, нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса» и ввести номер или название маршрута.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит отладить его синхронизацию с системой диспетчеризации предприятия.