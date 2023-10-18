Точный выстрел или смерть: почему снайперы часами наблюдают за целью перед роковым выстрелом

Снайпер СВО Валентин Т. С гордостью отмечает уникальность своей специализации. Те навыки, которые имеют другие бойцы, не пригождаются в стрелковом деле. И все новые люди, которые приходили к нему в отряд, не получали винтовки. Им выдавали автоматы. Валентин объяснил, почему.

Он напомнил, что снайпер должен многое знать и обладать рядом специфических качеств. Кроме того, хороший стрелок может похвастаться острым глазом.

«Я должен быть уверен, что, когда выстрелю, непременно попаду. Мне надо просчитывать движения людей, смотреть и запоминать, сколько раз человек повернулся, наклонился, поднялся, присел. Запомнив эти моменты, я смогу предугадать его движение в следующее мгновение», — объяснил боец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У каждого опытного снайпера — фотографическая память, продолжил Валентин. Он тут же замечает работу «коллег». Если что-то изменяется в рельефе — появляются деревья, кусты, сарайчики — стрелок сразу все замечает.

Это проявляется и в мирной жизни. Недавно солдат с женой выбирали шторы: супруга скинула ему фото образцов. Тот написал: «Полосатые. Вторая фотография, в пятом ряду, вторые слева». Жене они тоже понравились.

«Потом я приехал, мы зашли в павильон, где она фотографировала. А я вижу, что тут что-то изменилось. Говорю: «Полосатые не тут лежали». Продавщица удивлена: «Да откуда вы знаете? Мы недавно перекладывали». Я быстро нашел те самые. Вот не надо уже было запоминать, а все равно глаз работает. Не знаю, как это объяснить», — засмеялся Валентин.

О том, с кем в паре работает снайпер, мы писали ранее.