Тодор Тагарев заявил, что Киев получит новый пакет помощи от Болгарии

По словам главы МИД страны, Украине в скором времени будет предоставлен «новый транш военной помощи». Пакет готовится внешнеполитическим ведомством Болгарии, о чем сообщает ФАН

Информация стала известна в среду 21 июня. Этот транш, судя по разным видам оружия и объему в целом, можно сопоставить с первым пакетом помощи. Согласно заявлению Тагарева, лидера Министерства иностранных дел Болгарии, планируется, что он будет полностью соответствовать не только потребностям украинцев, но и возможностям самой Болгарии. К этому решению пришли по результатам Народного собрания.

До этого в СМИ стало известно, что государства, входящие в состав Европейского союза, привели в шок Брюссель из-за предъявленной суммы за помощь Киеву.