Тодоренко рассказала о том, как отлучила своего сына от груди

Как сообщает «Газета.ру» , телеведущая Регина Тодоренко поделилась своим опытом. Данными советами звезда решила помочь другим мамам, которые также сталкиваются с вопросами и трудностями в завершении грудного вскармливания.

Она рассказала, как мягко отлучала своего старшего ребенка от груди без применения таблеток и перевязок. Этот процесс начался, когда Мише был год и два месяца.

Звездная мама использовала различные методы, чтобы сделать все максимально плавно. Например, она старалась уходить на работу раньше, чем ребенок начинал испытывать голод. Также она отметила, что важно иметь помощника, который не пахнет молоком.

Регина Тодоренко воспитывает двоих детей и продолжает кормить грудью своего младшего сына, Мирослава. Она активно работает даже через месяц после вторых родов, продолжая грудное вскармливание во время съемок.