Врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием «Лента.ру» назвал блюда, которые могут нанести вред здоровью при употреблении в ходе праздничных застолий. Специалист отнес к наиболее вредным продуктам салаты с майонезом, жирные колбасные изделия, копчености, жареное мясо и выпечку с большим количеством теста.

По его словам, такая пища создает ощущение сытости, но одновременно перегружает печень и пищеварительную систему, замедляет метаболизм и способна вызывать тяжесть в животе, изжогу или чувство усталости. Схожую нагрузку, по мнению Кутушова, создают сладости, такие как торты, шоколад и конфеты, которые провоцируют резкие колебания уровня сахара в крови.

Врач предложил ряд замен для снижения негативного воздействия праздничного стола на организм. В качестве альтернативы майонезу он рекомендовал использовать для заправки салатов йогурт, сметану или оливковое масло. Вместо жареного мяса лучше выбирать отварное, запеченное или тушеное, а также увеличить долю рыбы и овощей в меню. Сладости можно заменить домашними десертами с пониженным содержанием сахара, фруктами, орехами или муссами. Сочетание плотных блюд со свежими овощами и зеленью, по словам токсиколога, помогает пищеварению и снижает чувство тяжести.

