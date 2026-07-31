Токсоплазмоз, трихинеллез и кишечная палочка: что скрывается в куске мяса, который не дожарили

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с « Абзацем » предупредила, что недожаренный шашлык способен спровоцировать бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. По ее словам, недоготовленная говядина и свинина могут содержать сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, которые особенно опасны для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, мясо бывает заражено паразитарными инфекциями: токсоплазмозом, поражающим мозг, глаза и легкие и часто протекающим бессимптомно, а также трихинеллезом, характерным для свинины и вызывающим лихорадку, боли в мышцах и отеки. При недожаренном мясе возможны также норовирусы и ротавирусы с острыми кишечными проявлениями.

Специалист подчеркнула, что и свинина, и говядина могут содержать патогены из-за нарушений условий хранения и обработки. Чтобы минимизировать риски, необходимо убедиться, что внутренняя температура мяса достигла 70 градусов, используя термощуп, покупать продукт в проверенных местах с сертификатами качества и соблюдать правила гигиены при мариновании и приготовлении. При появлении тошноты, диареи или лихорадки следует незамедлительно обращаться к врачу.